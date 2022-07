Statt 2,40 Euro Aufpreis gab’s eine saftige Strafe

Flughafen in Niederösterreich

Was die beiden jungen Braunauer nämlich nicht wussten: Der Flughafen in Schwechat befindet sich nicht in der Zone Wien, sondern in Niederösterreich. „Wir versuchten, das dem Schaffner auch zu erklären. Wir sagten ihm, dass es uns leidtut und wir gerne das neue, richtige Ticket bezahlen würden. Es ging um eine Differenz von 2,40 Euro“, erklärt das Paar, das ja somit streng genommen als Schwarzfahrer unterwegs war.