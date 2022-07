25-Jähriger bedrohte Jugendliche mit Küchenmesser

Festnahme

Am Bahnhof Vöcklabruck traf er wieder auf das Quartett (16 bis 18-jährige Burschen). Er zog die Waffe aus dem Hosenbund, brüllte „Kommt her, ihr Hurensöhne“ und machte in ihre Richtung Stichbewegungen. Dann ergriff er die Flucht, konnte später aber festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Wels überstellt.