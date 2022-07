Mann (63) schlägt nach Unfall mit Gummiknüppel zu

Szenen wie im Wilden Westen spielten sich am Donnerstag im benachbarten bayrischen Allgäu ab: Nachdem ein 63-jähriger Autofahrer einen anderen Pkw-Lenker auf der Autobahn A7 auf der Überholspur ausgebremst hatte und es in der Folge zu einem Auffahrunfall gekommen war, eskalierte der Konflikt auf einem Rastplatz erst so richtig.