Ibra, Schweini und Co.: Die Topverdiener der MLS

Gareth Bale verlässt Real Madrid nach neun Jahren und wechselt in die nordamerikanische MLS (Major League Soccer). Neben neuen Teamkollegen und anderer Währung wird sich der Waliser auch an eine andere Gehaltsklasse gewöhnen müssen. Wer denkt, Bale wird in den USA zu Topverdiener, der irrt. Gerade einmal 1,3 Millionen US-Dollar verdient der Stürmer bei seinem neuen Arbeitgeber Los Angeles FC pro Jahr - in Madrid waren es 35 Millionen gewesen. Auf die Spitze der MLS-Topverdiener fehlt dem 32-Jährigen ein ordentliches Stück. Hier sehen Sie die bestbezahlten Fußballer in Amerika aufgelistet.