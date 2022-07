Das Leid der Streunerkatzen wird immer größer

Der Verein „Arte Noah“ ist im Südburgenland ansässig und tätig. Gaby Haas wandte sich nun hilfesuchend an die „Krone Tierecke“: „Im Vorjahr dachten wir bereits, dass es schlimmer nicht mehr geht! Weit gefehlt, es geht noch viel schlimmer...“ Sie spricht die wachsende Anzahl der Streunerkatzen an, die sich unkontrolliert vermehren. Zwei Katzen, die sich paaren, können bereits binnen zwei Jahren für über 60 Nachkommen gesorgt haben. Da die Tiere sehr früh geschlechtsreif werden, wächst die Zahl schließlich ins Unermessliche an. Dabei haben die Tiere selbst oft nur ein kurzes, leidvolles Leben.