Eingeschränkte Zeiten: Blutspenden nur bis 15 Uhr

Das Rote Kreuz macht Personalmangel für das Problem verantwortlich. Zudem betont man, dass es auch längere Öffnungszeiten gibt, allerdings nur an einem Tag im Monat. So kann man am 5. Juli bis 20…Uhr spenden. Zudem gebe es auch an anderen Örtlichkeiten die Möglichkeit, Blut zu spenden. Auf der Homepage der Blutzentrale findet man allerdings recht wenige in den Sommermonaten. Vielleicht ein Grund, warum gerade in dieser Zeit weniger Blut gespendet wird, als sonst.