Millionenschwere Investitionen in die Zukunft

Ob er bei den nächsten Wahlen im Jahr 2024 noch einmal in den Ring um den Bürgermeistersessel steigen wird, lässt er noch offen. „Da haben meine Fraktion und meine Frau ein Wörtchen mitzureden“, lacht Sagmeister. Viel Zeit zum Grübeln bleibt aber ohnehin nicht. Denn: In nächster Zeit ist in der Lungauer Gemeinde viel zu tun. Nach der Fertigstellung des neuen Recyclinghofes stehen schon die nächsten großen Projekte ins Haus. „Unsere Kanalleitungen sind teils 60 Jahre alt und werden bis 2026 erneuert“, so Sagmeister. Eines von sechs Baulosen sei bereits erledigt. Insgesamt rechnet man mit Kosten von rund 4,5 Millionen Euro.