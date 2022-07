Das Comeback der Ausnahmeathleten an den See

Das Event braucht aber auch Geduld und Verständnis. Zum Strandbad geht es nur mit Bus oder Rad. Was an Parkplätzen nicht durch Aufbauarbeiten verschwunden ist, wird von Athleten und Anhang, die alle lange vor dem Start um 6.30 Uhr kommen, belegt. Die 180 km-Radstrecke (siehe Grafik) durchquert fünf Bezirke (Klagenfurt- Stadt und Land, Villach, St. Veit und Feldkirchen), führt durch 21 Gemeinden, in St.Veit und Feldkirchen sogar direkt über den Hauptplatz.