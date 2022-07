Tour auf den aussichtsreichen Gipfel des Wechsels

Bei Sonnenschein offenbart sich ein Genuss

Gut nachvollziehbar ist der Begriff auch heute noch: Das Gipfelkreuz am Hochwechsel symbolisiert die steirisch-niederösterreichische Landesgrenze und verdeutlicht somit den Übergang von einem Bundesland in das andere. Der rasche Wetterwechsel in diesem Gebiet ist auch für Wanderer offenkundig, da die breiten Bergrücken bei schönem Wetter einen wahren Genuss darstellen, aber bei schlechter Sicht auch leicht Orientierungsschwierigkeiten mit sich bringen können.