Lavamünd gibt dem Nationalteam eine Bühne

Planungen laufen auf Hochtouren

Das nächste Camp des rot-weiß-roten Teams ist bereits in Planung. Im Oktober soll in Finnland wieder ein großes Turnier stattfinden. Dass CP-Fußball in Lavamünd heimisch ist, hat man dem Lavamünder Wolfgang Hartweger, Leiter der Bundessportakademie in Wien, zu verdanken. Er ist Nationalteam-Trainer und brachte den Sport nach Kärnten.