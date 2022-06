Traum vom Schülerliga-Premierentitel ist geplatzt

In Hälfte eins gingen die Vorarlberger schnell in Führung. Torjäger Fabio Ebner brachte die Mehrerau bereits in der 3. Minute mit seinem elften Turniertreffen in Front. Allerdings gelang den Oberösterreichern in Minute elf der (fast) postwendende Ausgleich durch Liam Brown Ferguson. Doch die Ländle-Kicker von Trainer Simon Getzner, die sich in der Vorrunde 2:2-Remis vom Finalgegner aus Linz getrennt hatten, zeigten keinerlei Schockerscheinungen und gingen durch einen Elfmetertreffer von Ebner (23.) erneut in Front. Allerdings legte auch Kleinmünchens Brown Ferguson quasi im Gegenstoss (26.) nach – 2:2-Ausgleich. Doch die Getzner-Boys gaben erneut die richtige Antwort und kamen noch vor der Pause durch Noel Gunz zum 3:2 (32.).