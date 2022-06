Andreas Weimann: „Mein großes Ziel ist die EURO!“

„Die Bedingungen hier in unserem Trainingslager in Bad Radkersburg sind top, aber es ist unglaublich heiß hier!“ Mit den Beinen im Kaltwasserbecken der Therme nahm sich Stürmer-Rakete Andreas Weimann, der mit Championship-Klub Bristol noch bis Freitag in der Steiermark weilt, Zeit für die Fragen der „Krone“.