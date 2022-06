Farbanschlag, Tampons: Vandalen bei FPÖ-Zentrale

Immer wieder geriet die FP-Parteizentrale in der Innsbrucker Leopoldstraße in der Vergangenheit ins Visier von Vandalen. Laut eigenen Angaben war der Coup in der Nacht auf Mittwoch der bereits 14. (!) Angriff gegen die Partei innerhalb von nur dreieinhalb Jahren. Landespartei-Generalsekretär Patrick Haslwanter spricht von „linksextremen Angriffen“ und dass es endliche eine „Aktion scharf gegen den organisierten Linksextremismus in Innsbruck“ geben müsse.