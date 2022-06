Maxwell-Gefängnis ist wie „Disneyland mit Gittern“

Für die nächsten 20 Jahre wird sie sich fühlen, wie in einer Langzeitfolge von „Orange is the New Black“. Kein Wunder, denn während ihre Opfer sich wohl wünschten, Ghislaine Maxwell würde bis zum Ende ihrer Tage bei Wasser und Brot in einer dunklen Zelle schmoren, landet die Epstein-Komplizin in einem „Disneyland mit Gittern“.