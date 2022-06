„Fuckup Night“- die neue Demut der Gescheiterten

Am Wochenende werden über 100 Außerferner und Allgäuer Betriebe bei der „Wirtschaftsmeile Außerfern 2022“ ihre Muskeln spielen lassen. Der Auftakt bereits am Mittwoch ist eine spannende Geschichte: Die Raika Oberland-Reutte veranstaltet die erste „Fuckup Night“ im Außerfern, in der Unternehmer ihr Scheitern öffentlich diskutieren.