Tiroler (74) nach Sturz von Hochstand gestorben

Beim Abstieg von dem Hochstand im Bereich Gartner Joch in Lermoos-Obergarten war der Einheimische am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ausgerutscht und fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Seine Ehefrau, die ihn entdeckt hatte, führte Reanimationsversuche durch und setzte die Rettungskette in Gang.