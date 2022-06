74-Jähriger nach Sturz von Hochstand reanimiert

Beim Abstieg von dem Hochstand im Bereich Gartner Joch in Lermoos-Obergarten rutschte der Einheimische am Donnerstag gegen 11.45 Uhr aus. Er stürzte daraufhin rund fünf Meter in die Tiefe. Seine Ehefrau, die im Auto auf den 74-Jährigen wartete, begann ihn sofort zu reanimieren und setzte die Rettungskette in Gang.