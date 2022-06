Sorge um zahnlose Salzburger Leerstandsabgabe

Mobilisierungspotenzial liegt bei 4000 Wohnungen

Die rund 1000 Euro jährlich für eine 100-Quadratmeter-Wohnung, wie in der Steiermark, wären jedenfalls nicht mit Eders Modell vergleichbar. Wer mit rund 3,00 Euro an Betriebskosten je Quadratmeter rechnet, also mit 300 pro Monat, müsste alle zwölf Monate bereits stattliche 3600 Euro entrichten.