Umbruch im Energiesektor: „Kohle-Ära ist vorbei“

Zwischenlager mit Sinn

Zur Vorgeschichte: Die NEWAG, Vorgängerin der EVN, nahm im Jahr 1964 am Stadtrand von Neunkirchen das Kraftwerk Peisching in Betrieb. Es konnte mit Steinkohle, Öl und Gas betrieben werden. 1987 wurde die Anlage stillgelegt und dient heute als Holzlager für die Biomasseanlagen der EVN im südlichen Landesteil. „Hier werden große Mengen Waldhackgut und Restholz aus den heimischen Wäldern zwischengelagert, gehäckselt und danach in einem Dutzend an Kraftwerken in Naturwärme und Strom umgewandelt“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach.