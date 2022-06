„Stadt ist zum Selbstbedienungsladen verkommen!“

Genaue Untersuchung gefordert

Dass der Finanzstadtrat durch „Insiderwissen“ begehrte Grundstücke kaufte und dazu sogar extra eine Firma gründete, sei „an Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten“, kritisiert die Grüne. Auch jene Stadträtin, die in ihrer Straße die Entwicklung stoppt und von der Gemeinde ein Grundstück kauft, nimmt sie ins Visier: „Ich erwarte mir, dass diese Deals auf Kosten der Natur sofort gestoppt werden“, so Krismer. Sie fordert außerdem eine – zur Not auch externe – Prüfung der Vorgänge: „Jedenfalls darf in Berndorf in dieser Causa kein weiterer Beschluss mehr gefasst werden, bevor der Sachverhalt und die Eigentumsverhältnisse der Gemeinderäte nicht geklärt sind!“