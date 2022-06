Bursch schlug Kontrolleur in Straßenbahn blutig

Ins Krankenhaus gebracht

In einem unbeobachteten Moment verpasste der 16-Jährige dem 59-jährigen Kontrolleur einen Faustschlag gegen dessen Unterlippe, sodass diese sofort aufplatzte und in weiterer Folge stark zu bluten begann. Des Weiteren bedrohte der 16-Jährige den zweiten 53-jährigen Kontrolleur gefährlich. Der 59-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige wird nun mehrfach an die Staatsanwaltschaft angezeigt.