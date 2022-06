Sportschnuppern für 3300 Mädchen und Buben

Erstmals Forschertag

Neu sind ein Forschertag im Entdeckungsraum Natur, Radtraining, Spielen mit und für Babys, Spikeball sowie Zirkusakrobatik. Anmeldungen sind per Anmeldekarte oder über die Homepage www.sportschnuppern-klagenfurt.at oder via E-Mail sportschnuppern@klagenfurt.at möglich. Die Abschlussfeier findet am 6. August am Kreuzbergl statt.