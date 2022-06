Benzinspur gelegt: Heftige Explosion bei Bergfeuer

Sie gehören in weiten Teilen Tirols einfach dazu, wie das Amen im Gebet: die Bergfeuer am Herz-Jesu-Wochenende. In Fiss (Bezirk Landeck) ereignete sich dabei am Sonntag zu einem gefährlichen Zwischenfall. Vermutlich aufgrund von Benzindämpfen kam es zu einer heftigen Explosion und in weiterer Folge zu einem Flächenbrand. Die Feuerwehr musste anrücken.