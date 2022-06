Deal ging schief und Opfer bekam Messer ins Bein

Der 26-jährige Linzer lernte am vergangenen Samstag in der Linzer Innenstadt einen Mann in der Drogenszene kennen und vereinbarte mit ihm ein Treffen in den frühen Morgenstunden des Montags. Als der unbekannte Mann zur Wohnadresse kam, öffnete der 26-Jährige die Tür. Dabei forderte der Unbekannte plötzlich die Herausgabe seiner Drogenersatzmittel, nahm ein Messer und stach dem Opfer dreimal ins Bein.