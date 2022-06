Bettwanzen-Plage in Innsbrucker Notschlafstelle

Erschüttert über die hygienischen Zustände in der Notschlafstelle im Innsbrucker Schusterbergweg, die von der Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) betrieben wird, zeigt sich eine Anruferin (Name der Redaktion bekannt) im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Wie die Frau schildert, „saß ich mit zwei Freundinnen kürzlich im Gastgarten einer Bäckerei, die sich in der Nähe befindet. Dabei kamen wir zufällig mit einem jungen Rumänen, der in der Unterkunft schläft, ins Gespräch“.