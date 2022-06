UEFA-Boss knöpft sich Klopp und Guardiola vor

„Zwei nationale Pokale sind zu viel“

Er sucht die Schuld beim nationalen Verband. „Jeder will mehr Pokalspiele, aber niemand gibt etwas auf. Die nationalen Ligen sollten 18 Vereine haben, aber die Präsidenten sind nicht einverstanden“, so Ceferin. Und: „Sie sollten verstehen, dass zwei nationale Pokale zu viel sind!“ In England gibt es den FA Cup sowie den Liga-Pokal.