Steuer für Pool: Kärnten bleibt noch cool

Drastische Maßnahmen seien vorerst aber nicht geplant, betont Günther Vallant, Bürgermeister in Frantschach und Präsident des Kärntner Gemeindebundes. Auch wenn Haushalte außerhalb des öffentlichen Versorgungsbereiches schon Wasserlieferung durch die Feuerwehr benötigt hätten. In Bad St. Leonhard sei es zwischenzeitlich sogar verboten gewesen, Autos zu waschen und Gärten zu gießen. „Wir sind noch nicht an der Grenze. Wir haben ein gutes Wassermanagement und schauen, dass nicht alle gleichzeitig ihre Pools befüllen“, betont Vallant. Eine Poolsteuer wie in der oberösterreichischen Gemeinde Eberschwang werde derzeit nicht angedacht, versichert der Kärntner Gemeindebundchef.