Mehr als 2.000 Besucher bei den Panzergrenadieren

Realistische Gefechtsvorführung

Höhepunkt waren jedoch zweifelsohne die dynamischen Gefechtsvorführungen am Vormittag sowie am Nachmittag unter Beteiligung von Infanterie, Panzergrenadieren und Schützenpanzern. „Die Annahme war, dass eine motorisierte Patrouille während einer Friedensmission von Rebellen attackiert wird“, so Bataillonskommandant Oberst Mario Ernst zur „Krone“.