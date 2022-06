Das Knie! „Deja-vu“ bei ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck

Ob Schnaderbeck bei der EM-Generalprobe im Duell zweier EM-Teilnehmer mit Belgien am Sonntag (17.00 Uhr)) in Lier Einsatzminuten bekommt, wird sich erst weisen. Die EM beginnt am 6. Juli mit dem Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England im ausverkauften Old Trafford Stadium. Danach stehen noch die Gruppe-A-Partien gegen Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli) auf dem Programm. Die Top zwei der vier Pools steigen ins Viertelfinale auf.