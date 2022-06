illwerke-Kunden bekommen 40 Euro gutgeschrieben

Betrag wird automatisch abgezogen

Für Haushalte gibt es zudem einen Strombonus von 40 Euro, einkommensschwache Kunden, die von der GIS befreit sind, erhalten 120 Euro. Der Betrag werde automatisch bei der nächsten Jahresrechnung berücksichtigt, hieß es nach der Aufsichtsratssitzung am Freitag aus dem Unternehmen. In den Strombonus fließen sechs Millionen Euro, erklärte illwerke-Vorstand Helmut Mennel. Darüber hinaus will das Unternehmen mit einer Energiesparaktion ab Herbst Kunden belohnen, die im Vergleich zur vorigen Jahresrechnung eine Einsparung erzielen. Diese sollen Bargeld erhalten.