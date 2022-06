Der Ruf nach einem Grenzzaun wird wieder laut

Seit Wochen der Hotspot der Aufgriffe ist - wie berichtet - der Bezirk Oberpullendorf. Am Freitag seien wieder 55 Flüchtlinge angetroffen worden, über der Ortschaft würden Hubschrauber kreisen, berichtet LBL-Obmann und Ex-Bürgermeister von Deutschkreutz, Manfred Kölly. Es handle sich fast nur um junge Männer. Auch von den Bürgern gibt es Stimmen in diese Richtung: „Es muss endlich etwas passieren. Das kann sich keiner vorstellen, was bei uns los ist. Die Bundesregierung muss die Gesetze ändern.“