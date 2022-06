Erste Warntöne: Druck im grünen Kessel steigt

Vize-Landtagspräsidentin vor Absprung?

Nachdem auch die hohe Bundespolitik in persona Sigrid Maurer (Klubchefin) und Alma Zadić (Justizministerin) bei der Kür in Kufstein anwesend waren, wird man sich wohl auch – aber nicht nur – über bundespolitische Optionen unterhalten haben. Und noch etwas Brisantes ist aus Insiderkreisen zu hören: Auch Stephanie Jicha, ihres Zeichens Juristin und Vize-Landtagspräsidentin, könnte vor dem Absprung stehen. Auch ihr steht die Bundespolitik, aber auch die Rückkehr in die Privatwirtschaft offen.