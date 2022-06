Haller-Transfer zu Dortmund erst im Juli offiziell

Demnach haben sich Ajax und der BVB bereits über die Bedingungen des Transfers geeinigt. Der gebürtige Franzose, der für das Nationalteam der Elfenbeinküste spielt, soll rund 31 Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten und einen Vierjahresvertrag erhalten. Er absolvierte am Donnerstag seinen Medizincheck in Dortmund.