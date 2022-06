BVB wohl unmittelbar vor Stürmer-Verpflichtung

Borussia Dortmund wird mit Sébastien Haller aller Voraussicht nach seinen Wunsch-Torjäger verpflichten und sich damit weiter für den Angriff auf Fußball-Serienmeister FC Bayern München rüsten. Einen Tag nach der Vorstellung von Starstürmer Sadio Mané in München erhielt Haller nach dpa-Informationen von seinem Arbeitgeber Ajax Amsterdam die Freigabe zum Medizincheck in Dortmund. Laut „Sky“ und „Ruhr Nachrichten“ traf er um kurz nach 11.00 Uhr am Donnerstag ein.