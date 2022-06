Nach 20 Jahren: Liendl ist beim GAK auf Rekordjagd

Letztmals trug Michi Liendl den roten Dress als blutjunger Kerl am 19. 3. 2003 unter Walter Schachner beim 4:0 im Cup gegen Arnfels - Samstag wird die neue „Nummer zehn“ im Test in Gloggnitz gleich in die Rekordlisten eingehen: Mit 36 Jahren ist er der Senior der Truppe, gleich alt wie Präsident René Ziesler und fünf Jahre älter als Sportchef Didi Elsneg. Momentan nimmt er in der Liste der ältesten GAK-Spieler Rang neun ein, am Ende der Saison könnte es Platz zwei sein - hinter dem Serben Miljan Zenkovic, der in den Sechzigern beim GAK gespielte hatte. Bis Platz eins ist es also schon noch ein Stück.