Regierung: Wer zieht sich als Nächster zurück?

Dass sich Beate Palfrader eher aus der Politik zurückziehen, als noch einmal bei der Landtagswahl am 25. September antreten wird, zeichnete sich ab. Sie gehörte 14 Jahre der Landesregierung an. Möglich, dass der Entschluss von LH Günther Platter, mit dem sie angeblich „so gut konnte“, mit ein Auslöser ist. Fakt ist aber, dass es in der Tiroler Volkspartei höchste Eisenbahn ist, frischen Wind in vielfach verstaubte Stuben und Ecken zu bringen. Einige junge Gesichter drängen und drücken. Auf Seiten des AAB wird hier immer wieder der Name Dominik Mainusch genannt, seitens des Wirtschaftsbundes ist es der Hotelier Mario Gerber.