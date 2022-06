„Sichtwechsel“: Kunst gegen alle Widrigkeiten

„Kunst von beeinträchtigten Menschen findet oft nur am Rande statt - wir holen sie in die Mitte“, so die Kuratorin der neuen „Sichtwechsel“-Ausstellung im Linzer Schlossmuseum, Gabriele Spindler. Fast 200 Werke aus Ateliers oberösterreichischer Sozialeinrichtungen sind in dieser bunten, optimistischen Schau zu sehen.