Hollywood-Star Brad Pitt schockt mit Cover-Foto

„Ich hatte eine wirklich coole Männergruppe, sehr privat und ausgewählt - also war es sicher dort“, erklärt er. „Ich hatte mitbekommen, was anderen Leuten passierte, wie Philip Seymour Hoffman, der gefilmt wurde, während er in einer Sitzung sein Herz ausschüttete. Das wäre für mich einfach grauenhaft gewesen.“