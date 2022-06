Ärger um Diesel-Gedröhne am Urfahraner Donauufer

Mehr als kompliziert – so gestaltet sich das ewige Streitthema rund um die Schiffsanlegestellen an der Donau. Während zuletzt wieder einmal der Umstand für Aufregung sorgte, dass Reisebusse zur Abholung von Kreuzfahrt-Gästen mehr Platz an der Donaulände vor dem Lentos bekommen sollen, haben die Anrainer auf Urfahraner Seite – wie berichtet – unter dem neuen Anleger, der vom Römerberg-Tunnel dorthin verlegt wurde, zu leiden.