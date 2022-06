Streit in Einbahnstraße: Lkw-Lenker zückte Messer

Wilde Szenen spielten sich am Dienstagabend im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) ab: Nachdem ein Italiener (20) mit einem Kleintransporter gegen die Einbahn gefahren war, musste ein ukrainischer Lkw-Lenker (56) anhalten. Und das brachte diesen derart in Rage, dass er mit einem Küchenmesser in der Hand ausstieg, die Seitenscheibe des Transporters einschlug und den 20-Jährigen bedrohte.