24-Jähriger von Fremden in Lift attackiert

Gegen 20.45 Uhr fuhr der 24-Jährige nach eigenen Angaben mit einem Lift in einem Mehrparteienhaus ins Erdgeschoss. Als sich die Lift-Tür öffnete standen zwei Unbekannte vor dem Lift. Einer der Männer schlug dem 24-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer fiel dabei in den Lift, woraufhin die Täter ebenfalls hinein gingen. Der 24-Jährige wehrte sich und konnte anschließend in Richtung Messe fliehen. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Steyrergasse.