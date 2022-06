Frau hob 32.000 statt 700 Euro ab: 5 Monate Haft

Wozu andere ein Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar brauchen, schafft so manch Angeklagter aus dem Effeff - das Weinen. So auch die Angeklagte im Prozess am Landesgericht Feldkirch. Diesmal sogar mit dramatisch langer Rotzglocke, sodass auch der Richter letztlich gefordert war, mit einer Serviette einzugreifen, da die schauspielerisch Talentierte samt baumelndem Sekret unmittelbar vor seiner Nase saß. Angeklagt ist die Analphabetin wegen schweren Diebstahls. Laut Staatsanwalt hatte die Rumänin vergangenen September einen Bankomaten der Dornbirner Sparkasse statt um ein paar Hunderter vom eigenen Konto um rund 32.000 Euro erleichtert. Ein Systemfehler an dem Gerät machte dies möglich. Doch statt einen Mitarbeiter über den Geldsegen zu informieren, steckte die Frau die Kohle ein und tauchte unter.