„Ortstafelmord“: Wer tötete Siggi Achatz?

Der Unterkärntner Wilhelm Kuehs ist Kenner der heimischen Wirtschaft und Politik. So dürfen in seinen Kriminalromanen Seitenhiebe nicht fehlen. Sein jüngstes Werk „Ortstafelmord“ stellt er Donnerstag am Schauplatz des Romans in Eberndorf vor. Erschlagen von einer zweisprachigen Ortstafel wird darin Siggi Achatz im Sablatnigmoor bei Eberndorf gefunden. Der Polizei fehlt jede Spur, deswegen springt ein Journalist ein.