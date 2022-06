Schock nach Disco-Attacke mit Pfeil und Bogen

Alkohol, hohe Temperaturen und eine große Menge an Testosteron führten am Wochenende fast zu einer Katastrophe bei der bekannten Diskothek La Boom in St. Pölten. Gegen 1.20 Uhr kam es im Lokal zu einem handfesten Disput. Die Streithähne flogen naturgemäß sofort aus dem Lokal, setzten die Auseinandersetzung aber vor der Tür fort. Einer der Beteiligten landete mit Verletzungen im Spital. Während man vor Ort aber noch von einer „typischen“ Samstagnacht-Schlägerei ausging, folgte das böse Erwachen.