Das Sport-Wochenende hat wieder viele Geschichten hervorgebracht! In „Krone oder Kasperl“ sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportchef Peter Moizi über die historische Erst-Medaille bei einer Schwimm-WM im Synchronschwimmen, die prominenten Neuzugänge in der heimischen Bundesliga, den Favoritenkreis in Wimbledon, die Dominanz von Max Verstappen sowie den umstrittenen FIS-Präsidenten Johan Eliasch. Dass Miroslav Klose jetzt in Altach Trainer ist, kann sich nur positiv auswirken. „Alleine der Name tut der Bundesliga schon gut“, so Moizi.