Ex-Rapidler Schwab: „Suche langfristige Lösung“

Stefan Schwab zu Gast in der krone.at-Redaktion! Der ehemalige Rapid-Kapitän und nunmehrige PAOK-Saloniki-Legionär spricht mit Michael Fally über seine Zukunft. Der Vertrag bei PAOK läuft aus, Schwab sagt: „Die Entscheidung fällt in den nächsten Tagen.“ Ob er auch künftig in Griechenland kicken wird, hänge noch von Kleinigkeiten ab. Er suche jedenfalls nach einer „langfristigen Lösung“.