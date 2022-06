Sport Austria Finals: Wie schlägt sich Herzog?

Die steirische Landeshauptstadt Graz verwandelte sich die letzten Tage in einen Sportplatz deluxe - mit vielen spannenden Entscheidungen. Am heutigen vierten und letzten Tag der Sport Austria Finals stand neben Cheerleading oder Kunstturnen auch Inline-Speedskating am Programm. Mit dabei: Österreichs Eisschnellläuferin Vanessa Herzog.