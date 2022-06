So sehen Sieger aus: Rotenberg ist Amateurmeister!

Nach dem zweiten Gegentreffer tat sich die Admira lange schwer, um gute Offensivaktionen zu inszenieren, die Wälder ihrerseits blieben über schnelle Gegenstöße gefährlich. Erst nach der Pause fanden die Dornbirner zu mehr Spielanteilen, lief sich aber immer wieder in der gut organisierten Rotenberg-Abwehr fest. Das 3:0 nach 65 Minuten war dann die endgültige Entscheidung: Gil schickte Kevin Bentele mit einem 50-Meter-Pass in Richtung Admira-Tor, der Rotenberg-Topscorer nahm den Ball technisch fein an und schob ihn an Weiss vorbei ins Tor. Kleinere Scharmützel prägten die letzten 20 Spielminuten, am Ende zeigten sich aber beide Teams versöhnlich. Der Saisonabschluss in Lauterach wurde letztlich zu jenem Fußballfest, das man sich im Vorfeld erhofft hat. Mit einem hochverdienten Sieger FC Rotenberg, die Wälder feierten den ersten großen Erfolg in ihrer noch jungen gemeinsamen Vereinsgeschichte.