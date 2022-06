14-Jährige kurvte mit Auto durch ganzen Ort

Freunde im Auto

Bei der Anhaltung saß eine 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf am Steuer, die 14-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf, am Beifahrersitz. Im Fond befand sich außerdem ein 15-jähriger Bursche, den das Duo abgeholt hatte. Die beiden Mädchen hatten den Pkw ohne Wissen und Einverständnis der abwesenden Eltern der 16-Jährigen in Betrieb genommen.