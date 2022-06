„Wer die Maske trägt, ist sicher kein Feigling“

Mehr als 1200 Vorarlberger sind derzeit mit dem SARS-CoV2-Virus infiziert, 17 Männer und Frauen sind sogar so schwer erkrankt, dass sie im Spital behandelt werden. „Die Zahlen gehen wieder nach oben. Auch in Vorarlberg gibt es die ersten Infektionen mit BA.5 - jene Variante, die sich rasch in Portugal verbreitet hatte“, bestätigt Christian Bernhard, Medizinischer Sachverständiger im Amt der Landesregierung.